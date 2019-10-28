Козельский район избавят от бездомных животных и хищников

28.10.2019 17:59 50

Было решено провести разъяснительные беседы среди владельцев домашних животных и организовать отлов бездомных собак и кошек на территории района.

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