Цементовоз съехал с дороги и перевернулся

28.10.2019 07:26 839

В воскресенье, 27 октября, в 10:11 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе.

В деревне Совьяки цементовоз «Камаз» съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.