Два такси столкнулись рано утром в Калуге

26.10.2019 12:59 31

В пять утра в субботу, 26 октября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

На перекрестке улиц Билибина и Телевизионной столкнулись «Лада Гранта» и «Рено Логан».

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.