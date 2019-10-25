Участница «Голоса» попала в калужскую колонию

25.10.2019 17:24 90

Участница телепроектов «Голос» и «Главная сцена-2» выступила с благотворительными концертами в исправительной колонии №7.

Послушать песни пришли около двухсот осужденных, сообщили в пресс-службе ведомства.

В программе прозвучали популярные мелодии из репертуара знаменитой вокалистки не только на русском, но и на английском и французском языках. Иделия порадовала не только популярными хитами, но и джазовыми композициями.

Для певицы это выступление-первое в женской колонии.

Фото: УФСИН России по Калужской области.