Пенсионер «подарил» мошеннице полмиллиона

25.10.2019 09:46 389

Обнинский пенсионер попытался продать дом через сайт бесплатных объявлений, но лишился крупной суммы денег.

Неизвестная позвонила мужчине и сообщила, что готова внести задаток, а процесс перевода денег можно упростить, сообщили в областном УМВД.

«Покупатель» предложила переоформить свой банковский счет на имя заявителя. Ничего не заподозрив, пожилой мужчина согласился на предложение и был уверен, что деньги уже поступили на его счет. Через некоторое время гражданка перезвонила и отказалась от покупки дома. Женщина потребовала вернуть внесенную предоплату, на что мужчина возражать не стал и сразу выполнил данное требование.

Позже мужчина решил обналичить свои деньги, но на счете их не оказалось: пропали 550 тысяч рублей.

Мошенницу разыскивают полицейские.

Фото: pixnio.com.