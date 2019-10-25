Пенсионер «подарил» мошеннице полмиллиона

Обнинский пенсионер попытался продать дом через сайт бесплатных объявлений, но лишился крупной суммы денег.
Неизвестная позвонила мужчине и сообщила, что готова внести задаток, а процесс перевода денег можно упростить, сообщили в областном УМВД.
«Покупатель» предложила переоформить свой банковский счет на имя заявителя. Ничего не заподозрив, пожилой мужчина согласился на предложение и был уверен, что деньги уже поступили на его счет. Через некоторое время гражданка перезвонила и отказалась от покупки дома. Женщина потребовала вернуть внесенную предоплату, на что мужчина возражать не стал и сразу выполнил данное требование.
Позже мужчина решил обналичить свои деньги, но на счете их не оказалось: пропали 550 тысяч рублей.
Мошенницу разыскивают полицейские.
Фото: pixnio.com.
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