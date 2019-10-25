Школьники напомнили водителям правила

25.10.2019 09:10 187

Кировские школьники вместе с инспекторами ГИБДД вышли на самые оживленные улицы города, где раздавали участникам дорожного движения листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, дети напоминали водителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства для перевозки маленьких пассажиров.

Автоинспекторы напомнили и самим юным пешеходам о том, чтобы они не забывавали использовать световозвращающие элементы на одежде.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.