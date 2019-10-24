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Молодых родителей отговорили называть дочь Москвой

24.10.2019 19:02 0 276
Молодых родителей отговорили называть дочь Москвой

Заведующая обнинского отделения ЗАГСа рассказала о случае, когда ее коллеги отказались регистрировать новорожденную малышку, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 24 октября.

Девочка родилась в Обнинске, но родители живут и работают в Санкт-Петербурге.

Пара попыталась зарегистрировать малышку под именем Москва в родном городе, но там им отказали.

Тогда супруги вернулись в наукоград, и здесь сотрудникам ЗАГСа пришлось долго убеждать молодых родителей выбрать ребенку другое имя.

В результате, те согласились и дали девочке одно из традиционных имен.  

Фото: Pixabay.com


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