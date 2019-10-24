Обнинскому грабителю грозит пожизненное

В конце мая в Обнинске гражданин Молдовы, проживающий в наукограде, напал на незнакомую девушку у нее в квартире.
Мужчина стал избивать потерпевшую, а потом схватился за нож.
От полученных множественных ножевых ранений молодая женщина скончалась на месте.
Злоумышленник похитил принадлежащие убитой золотые серьги, цепочку, браслет, ноутбук и 2 мобильных телефона.
Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого гражданина, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 24 октября.
Материалы направлены в суд.
Убийце грозит пожизненное лишение свободы.
Фото: Pixabay.com
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