Пешеход попал под колеса машины в Малоярославецком районе

24.10.2019 18:17 49

В четверг, 24 октября, в 15:06 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе. В деревне Степичево автомобиль сбил пешехода. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: Pixabay.com



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