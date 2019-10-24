Работница банка обкрадывала бабушку-инвалида

24.10.2019 15:03 303

Жительница Калуги предложила свою помощь по хозяйству 87-летней женщине инвалиду по зрению.

Злоумышленница, являясь сотрудницей банка, по доверенности открыла на имя пенсионерки лицевой счет, куда стали поступать соцвыплаты потерпевшей.

Таким образом, мошенница, присвоила и потратила на личные нужды 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 24 октября.

Родственники узнали о махинациях только после смерти бабушки и обратились в полицию.

Аферистке грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.