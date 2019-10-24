Калужанину грозит срок за кражу раритетного автомобиля

24.10.2019 14:37 331

Житель Москвы пригнал в Калугу купленный «ГАЗ-21» и оставил машину у дома знакомых в одном из районов города.

Однажды раритетное авто приметил местный житель, мужчина оставил записку на лобовом стекле с предложением купить машину.

Через некоторое время калужанин снова наведался к автомобилю, тот стоял в прежнем состоянии.

Мужчина решил, что машина бесхозная и увез ее на эвакуаторе.

Через некоторое время знакомые владельца обнаружили пропажу и сообщили собственнику, а тот обратился в полицию.

Стражи порядка обнаружили автомобиль и подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 24 октября.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Машину вернули на прежнее место.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.