Калужанину грозит срок за кражу раритетного автомобиля

Житель Москвы пригнал в Калугу купленный «ГАЗ-21» и оставил машину у дома знакомых в одном из районов города.
Однажды раритетное авто приметил местный житель, мужчина оставил записку на лобовом стекле с предложением купить машину.
Через некоторое время калужанин снова наведался к автомобилю, тот стоял в прежнем состоянии.
Мужчина решил, что машина бесхозная и увез ее на эвакуаторе.
Через некоторое время знакомые владельца обнаружили пропажу и сообщили собственнику, а тот обратился в полицию.
Стражи порядка обнаружили автомобиль и подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 24 октября.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Машину вернули на прежнее место.
Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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