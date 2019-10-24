Три автомобиля столкнулись на Московской улице

24.10.2019 11:08 499

В 8:30 утра в четверг, 24 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. На Московской улице столкнулись «ВАЗ 2105», «ВАЗ 2110» и «Форд Транзит». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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