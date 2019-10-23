38 нелегалов отправились домой

23.10.2019 13:50 205

38 нелегалов из Вьетнама, Узбекистана, Украины и Молдовы с начала октября выдворили за пределы нашей страны.

Все они были задержаны в ходе рейдов сотрудниками правоохранительных органов. Мигранты незаконно трудились на территории региона, сообщила пресс-служба областной ФССП.

Отдел судебных приставов возбудил исполнительные производства об административном выдворении.

После оформления всех необходимых документов сотрудники силового блока регионального ведомства препроводили сначала граждан Узбекистана и Украины, а затем Вьетнама и Молдовы до пунктов пропуска через государственную границу, располагающихся в столичных аэропортах, откуда те улетели на Родину.

Фото: pxhere.com.