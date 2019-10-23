Женщина попала под колеса возле кладбища

23.10.2019 12:45 278

В Калуге утром 23 октября на улице Телевизионной женщина попала под колеса автомобиля «Хендай», сообщила пресс-служба областного МЧС. Она переходила дорогу в неположенном месте, сообщают очевидцы. Женщину на «скорой» доставили в больницу. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 9 человек: врачи, спасатели и автоинспекторы. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.