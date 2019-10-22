Автоледи «налихачила» на 62 тысячи

22.10.2019 16:02 335

35-летняя жительница Калуги накопила штрафов на 62 тысячи рублей за нарушения ПДД, катаясь по Калуге, Москве и трассах Калужской и Московской областей.

Приставы ввели запрет на регистрационные действия с машиной гражданки, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 22 октября.

После этого женщина пришла в отдел судебных приставов и заявила, что не знала ни о каких штрафах.

Тогда даме разъяснили, что если она не погасит задолженность, то ей придется дополнительно платить еще 61 тысячу исполнительского сбора.

В результате калужанка оплатила все штрафы в тот же день.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.