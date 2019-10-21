Калужане недовольны качеством товаров

21.10.2019 13:21 403

Калужане стали чаще жаловаться в региональный Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

За 9 месяцев поступило 1750 обращений потребителей- это больше, чем в прошлом году на 14,5 %.

Основными причинами обращений, поступивших от граждан, явились: продажа товаров, не соответствующих требованиям нормативных документов, предоставление услуг ненадлежащего качества, отсутствие необходимой и достоверной информации о товаре (работе, услуге), нарушение сроков исполнения услуг, включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей.

По результатам рассмотрения в 70 случаях из 90 установлены нарушения законодательства защиты прав потребителей. По результатам составлено 68 протокола, и вынесено 58 постановлений на сумму 1627,0 тыс.рублей.

Фото: pxhere.com.