Мужчине помешали выпить и он схватился за топор

21.10.2019 13:04 240

Дзержинский районный суд вынес приговор 51 - летнему мужчине без гражданства и регистрации, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина выпивал в строительном вагончике, компанию ему хотел составить знакомый. Но это не входило в планы фигуранта и он ударил незванного гостя топором по голове.

Суд приговорил обвиняемого к 3, 5 годам исправительной колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.