За дырявую крышу подрядчик заплатил больше 300 тысяч

21.10.2019 11:29 84

В Калуге судебные приставы восстановили права местной жительницы, взыскав в её пользу более 300 тысяч рублей материального ущерба, причиненного в результате некачественного ремонта крыши.

В одном из многоквартирных домов на улице Чижевского подрядчик производил плановый ремонт крыши.

Но в результате квартира калужанки была затоплена вместе с недавно сделанным ремонтом. Женщина выиграла суд, который присудил строительной компании выплатить 302, 5 тысячи рублей.

Подрядчик не спешил выплачивать долг, тогда приставы арестовали счета фирмы, а также списали с них необходимую сумму и перечислили пострадавшей калужанке.

Фото: pxhere.com.