Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 21 октября
$ 63.95 0.06
71.13 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Девушка снабжала героином калужан

21.10.2019 11:10 0 130
Девушка снабжала героином калужан

В Калуге задержана местная жительница, которая продавала наркотики.

Девушку задержали в момент получения крупной партии наркотиков из тайника-закладки, сообщают в областном МВД.

При себе у нее было 119 свертков с героином массой 212 граммов.

Свою преступную деятельность калужанка начала только в сентябре: получала в заранее оговоренном месте уже расфасованный на мелкие партии наркотик. Затем получала так называемый заказ и перевозила к месту назначения для последующей передачи наркозависимым лицам.

Расследование уголовного дела продолжается, а фигурантка заключена под стражу.

Фото: УМВД России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Енотовидная собака оказалась бешеной 21.10.2019 11:45

Родителям школьников рассказали, как уберечь их от наркотиков 21.10.2019 11:40

Во время диспансеризации у обнинцев нашли серьезные патологии 21.10.2019 11:34

За дырявую крышу подрядчик заплатил больше 300 тысяч 21.10.2019 11:29

Калужане стали меньше болеть 21.10.2019 11:22

18-летний обнинец подозревается в краже велосипеда 21.10.2019 11:16

Козельский «Отелло» обстрелял свою гражданскую жену 21.10.2019 11:05

Мопед, иномарка и цементовоз столкнулись на трассе 21.10.2019 11:00

«Форд» и «пятнашка» столкнулись в Людинове 21.10.2019 10:56

Решая, кому оплачивать «коммуналку», родственники подрались 21.10.2019 10:33

Народные новости
201 1
Робин Гнобин
346 3
Робин Гнобин
328 6
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Сегодня 09:18
Новости компаний

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк Сегодня 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.