Девушка снабжала героином калужан

21.10.2019 11:10 130

В Калуге задержана местная жительница, которая продавала наркотики.

Девушку задержали в момент получения крупной партии наркотиков из тайника-закладки, сообщают в областном МВД.

При себе у нее было 119 свертков с героином массой 212 граммов.

Свою преступную деятельность калужанка начала только в сентябре: получала в заранее оговоренном месте уже расфасованный на мелкие партии наркотик. Затем получала так называемый заказ и перевозила к месту назначения для последующей передачи наркозависимым лицам.

Расследование уголовного дела продолжается, а фигурантка заключена под стражу.

Фото: УМВД России по Калужской области.