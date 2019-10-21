Козельский «Отелло» обстрелял свою гражданскую жену

21.10.2019 11:05 116

В Козельском районе распитие спиртных напитков между гражданскими супругами закончилось стрельбой.

Как сообщила пресс-служба областного МВД, супруги повздорили из-за ревности.

Тогда мужчина достал пневматический пистолет и шесть раз выстрелил по ногам своей сожительницы. Женщина обратилась к врачам, а

«Отелло» придется ответить за свою несдержанность: ему грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.