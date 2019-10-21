Водителей не ждут на Грабцевском шоссе

21.10.2019 08:18 554

В связи с ремонтными работами автодороги будут введены ограничения для движения транспорта по Грабцевскому шоссе, сообщили в горуправе.

Сегодня, 21 октября, будет ограничено движение транспорта от улицы Моторная до улицы Платова с 8-00 до 20-00, и от улицы Зерновая до улицы Моторная с 21-00 21 октября до 7-00 22 октября.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.