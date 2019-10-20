В Росве объявлен срочный поиск пропавшей женщины

20.10.2019 11:52 477

В Росве пропала 47-летняя женщина. Она вышла из дома 19 октября и до сих пор не вернулась.

Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», она нуждается в медицинской помощи.

Чтобы присоединиться к поискам или сообщить информацию о местонахождении Елены Простаковой, можно позвонить координаторам отряда или по телефону 8-800-700-54-52.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».