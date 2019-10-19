Легковушка улетела в кювет и приземлилась на крышу

19.10.2019 09:40 319

Сообщение о ДТП в Думиничском районе поступило на пульт спасателей в 7 часов 30 минут, сообщает пресс-служба ведомства.

На 264 километре автодороги М-3 «Украина» автомобиль «Хендай Туксон» улетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии есть пострадавший. На месте работали спасатели, автоинспекторы и врачи скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.