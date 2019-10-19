Мужчина «загнал» телефоны гостьи и прикупил спиртного

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело по факту кражи, сообщила пресс-служба областного МВД.
В полицию обратилась девушка и сообщила о пропаже двух мобильных телефонов из своей сумочки.
Вместе со своим знакомым она пришла в гости к его брату: мужчины выпивали, а девушка вскоре уснула. Проснувшись, обнаружила пропажу.
Позже хозяин квартиры признался, что вытащил мобильники из сумочки гостьи и продал первому встречному на улице всего за 500 рублей. На вырученные деньги купил спиртное.
Любитель алкоголя раскаивается в содеянном и обещает ущерб потерпевшей.
Фото: pxhere.com.
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