Обнинец заплатит 10 тысяч за ролики в соцсети

18.10.2019 18:57 130

Обнинские оперативники обнаружили в одной из соцсетей ролики, которые по заключению эксперта призывали к насильственным действиям по признакам национальности.

Информация была в общем доступе.

Заместитель прокурора наукограда возбудил административное дело и назначил виновному штраф в 10 тысяч рублей.

Запрещенные видеозаписи были удалены, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 18 октября.

Фото: Pixabay.com