В Воротынске на месте пустыря появился парк

18.10.2019 18:45 130

Чиновники Воротынска построили сквер на месте заброшенного пустыря.

Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщило областное министерство строительства и ЖКХ в четверг, 17 октября.

Территорию расчистили, замостили плиткой, установили светильники, скамейки и урны.

В новом парке появился детский городок и фонтан.

В перспективе сквер соединится со спортивной школой и будет продолжен до конца пустыря, в нем установят крытую сцену, спортивные и игровые комплексы для подростков и молодежи.

Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.