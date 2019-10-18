Обнинский суд начал рассматривать дело о резонансном ДТП

18.10.2019 18:21 244

В Обнинске началось слушание по резонансному делу о ДТП: днем на оживленном пешеходном переходе пьяный 33-летний мужчина сбил женщину и уехал.

Виновника удалось задержать благодаря мотоциклисту, который поехал следом за нарушителем и вызвал полицию к дому, где припарковался гражданин.

Содержание алкоголя в крови у виновника ДТП было около 2,2 промилле.

Пассажирка, которая ехала рядом с водителем, была настолько пьяна, что не могла отвечать на вопросы. Взять с нее показания у полицейских не получилось.

На суде мужчина утверждал, что выпил уже после случившегося, «от нервов».

Адвокат обвиняемого считает, что его подзащитному грозит около 3 лет поселений, сообщило издание НГ-Регион в четверг, 17 октября.

Фото: Pixabay.com