Боровское предприятие обеззаразили и снова запустили

18.10.2019 20:50 53

На боровском предприятии, где в колбасе обнаружили геном вируса африканской чумы свиней, закончились все мероприятия по дезинфекции, сообщил областной комитет ветеринарии в четверг, 17 октября.

Завод не работал, пока специалисты проводили проверки и обеззараживали помещения.

Специалисты ветслужбы провели дезинфекцию холодильных камер, производственных цехов, складских помещений, оборудования и автотранспорта.

Вся продукция из партии, где обнаружили «заразу», была возвращена от оптовых покупателей и уничтожена на территории завода.

Также было уничтожено и сырье, которое применялось в производстве.

В итоге, после заключительных лабораторных анализов, предприятие снова начало работу.

Фото: Pixabay.com