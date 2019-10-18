Три калужанки попали под статью за махинации с маткапиталом

18.10.2019 12:22 618

25-летняя жительница Калуги разместила в Интернете объявление, что поможет обналичить маткапитал.

К девушке обратились две жительницы Бабынинского района 40 и 32 лет.

Молодая девушка по доверенностям от имени двух женщин подготовила липовые документы на строительство жилья с привлечением средств материнского капитала.

Получив полагающиеся выплаты, аферистки поделили деньги и потратили их на другие нужды.

В ближайшее время гражданки предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 18 октября.

Фото: Pixabay.com