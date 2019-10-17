«Приора» и КамАЗ столкнулись на Южном обходе

17.10.2019 15:42 254

На Южном обходе Калуги сегодня столкнулись «Лада Приора» и КамАЗ. В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба областного МЧС. На месте работали спасатели, автоинспекторы и медики скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей