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«Приора» и КамАЗ столкнулись на Южном обходе

17.10.2019 15:42 0 254
«Приора» и КамАЗ столкнулись на Южном обходе

На Южном обходе Калуги сегодня столкнулись «Лада Приора» и КамАЗ.

В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба областного МЧС.

На месте работали спасатели, автоинспекторы и медики скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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