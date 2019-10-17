О нарушениях прав детей просят сообщить прокурорам

17.10.2019 12:07 119

Прокуратура области в рамках областной акции для несовершеннолетних и молодежи «Выбери правильный путь», которая проходит на территории области с 1 по 31 октября, проведет «горячую линию» по вопросам нарушения прав несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщить о фактах нарушения прав детей можно 23 октября с 10 до 12 часов по номеру телефона 8 910 520 31 09.

Фото: pxhere.com.