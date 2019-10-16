В Перемышле спасают озеро

16.10.2019 20:01 114

В аппарат Общественной палаты поступило обращение от жителей Перемышля о ненадежном экологическом состоянии озера Бездонное, сообщила пресс-служба минприроды.

Специалисты обследовали водоем.

Выяснилось, что из-за обилия водорослей озеро сильно цветет, а зимой подо льдом без воздуха и кислорода растительность начинает разлагаться, что приводит к массовой гибели рыбы.

В результате комиссия приняла решение провести зарыбление водоема.

Весной и летом в пруд выпустили раков, карасей, толстолобиков и сомов, а в минувший вторник, 15 октября, – белого амура общим весом в полтонны.

Весной специалисты повторно оценят состояние озера.

Фото: Минприроды и экологии Калужской области.