В Перемышле спасают озеро

В аппарат Общественной палаты поступило обращение от жителей Перемышля о ненадежном экологическом состоянии озера Бездонное, сообщила пресс-служба минприроды.
Специалисты обследовали водоем.
Выяснилось, что из-за обилия водорослей озеро сильно цветет, а зимой подо льдом без воздуха и кислорода растительность начинает разлагаться, что приводит к массовой гибели рыбы.
В результате комиссия приняла решение провести зарыбление водоема.
Весной и летом в пруд выпустили раков, карасей, толстолобиков и сомов, а в минувший вторник, 15 октября, – белого амура общим весом в полтонны.
Весной специалисты повторно оценят состояние озера.
Фото: Минприроды и экологии Калужской области.
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