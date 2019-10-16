«Опель» и «ВАЗ» столкнулись на перекрестке в Обнинске

16.10.2019 16:53 238

В среду, 16 октября, в 11:33 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. На перекрестке улиц Мира и Курчатова столкнулись автомобили Opel Astra и «ВАЗ-2115». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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