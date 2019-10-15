Обнинская шахматистка выполнила третий балл международного мастера

15.10.2019 19:06 82

В индийском Мумбаи завершилось личное первенство мира среди юношей и девушек от 14 до 18 лет по шахматам.

В турнире девушек до 18 лет принимала участие воспитанница отделения шахмат СШОР «Квант» мастер ФИДЕ Анна Афонасьева. Набрав 7 очков из 11 возможных, она заняла 8 место, сообщает администрация наукограда.

Показав достаточно высокий результат, Анна выполнила третий балл международного мастера.