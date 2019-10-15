Семилетний мальчик не вернулся из школы

15.10.2019 14:45 1184

В Калуге объявлены поиски семилетнего мальчика, который не вернулся из школы 15 октября.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», все желающие могут присоединиться к поискам. Связываться можно с координаторами по телефону 8-800-700-54-52.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».

UPD: Ребенка нашли, благодаря репостам в социальных сетях. Калужанка обратила внимание на мальчика, который гулял недалеко от ее дома. Как объяснил мальчик, он просто загулялся.