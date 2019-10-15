Калужанку залечили до смерти

15.10.2019 11:59 368

Калужские врачи- терапевт и заведующий терапевтическим отделением, предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 44-летняя жительница Калуги в конце января - начале февраля 2019 года находилась в терапевтическом отделении одной из больниц областного центра на обследовании.

В ходе осмотра пациентки обвиняемыми было принято ошибочное решение об инъекциях препарата в большей дозировке, чем необходимо.

После инъекций состояние женщины ухудшилось, и через несколько дней она скончалась.

За роковую ошибку врачи могут лишиться свободы на срок трех лет.

Фото: pxhere.com.