Мужчина украл чужие деньги, чтобы купить себе иномарку

15.10.2019 09:46 235

Сотрудники полиции Малоярославецкого района расследуют кражу автомобиля и личных вещей одного из местных жителей, сообщает пресс-служба регионального МВД 15 октября.

В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что одолжил свой автомобиль товарищу, в машине оставались его барсетка с личными вещами: мобильным телефоном и банковскими картами.

Товарищ вместе с другом отправился в город, но назад не вернулся. Позже правоохранители установили, что ранее судимый местный житель обнаружил чужой телефон и перевел с него на собственный счет 288 тысяч рублей, после чего снял деньги, а мобильник выбросил.

Похищенную машину спрятал, а себе приобрел иномарку, на которой доехал до Калуги и снял себе квартиру. Там-то и был задержан полицейскими.

Расследование уголовного дела продолжается.