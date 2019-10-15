Подросток «увел» несколько пар наушников у коллег

15.10.2019 09:38 178

Сотрудники одного из ресторанов Калуги обратились в полицию после кражи сразу нескольких пар наушников, сообщает пресс-служба областного МВД.

Полицейские быстро определили подозреваемого: им оказался 17-летний работник предприятия общественного питания.

Гаджеты парень похищал из раздевалки у своих коллег. Свою вину подозреваемый признал, а наушники вернул.

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Фото: pxhere.com.