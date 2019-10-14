300 обнинцев прошли обследование за одно утро

14.10.2019 19:20 131

Сегодня в Обнинске стартовала массовая диспансеризация, сообщила пресс-служба администрации наукограда в понедельник, 14 октября.

В клиническую больницу №8 приехали порядка 40 высококвалифицированных медиков, а также мобильный лабораторный комплекс, флюорограф и маммограф.

За утро первого дня обследование у специалистов прошли 300 обнинцев, у двоих из них выявили показания для госпитализации.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.