Таксист сбил пешехода на улице Ленина в Калуге

14.10.2019 17:32 291

Около четырех часов дня в понедельник, 14 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобиль Datsun сбил пешехода на улице Ленина. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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