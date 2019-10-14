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Таксист сбил пешехода на улице Ленина в Калуге

14.10.2019 17:32 0 291
Таксист сбил пешехода на улице Ленина в Калуге

Около четырех часов дня в понедельник, 14 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

Автомобиль Datsun сбил пешехода на улице Ленина.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада медиков скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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