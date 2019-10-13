«Пятнадцатая» вылетела с дороги в кювет в Ферзиковском районе

13.10.2019 10:10 287

В 9:40 в субботу, 12 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Ферзиковском районе. Автомобиль «ВАЗ-2115» вылетел в кювет и перевернулся на 5 километре дороги «Ферзиково-Кольцово». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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