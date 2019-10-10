«Бизнес-школу» для старшеклассников открыли в Калуге

10.10.2019 18:45 84

В прошедшую субботу, 5 октября, в Калуге открылась «Бизнес-школа» для старшеклассников, сообщило областное Управление образования. В открытии приняли участие 40 школьников. Ребята будут изучать основы предпринимательства, финансовую грамотность, психологию общения. В рамках обучения запланированы встречи с предпринимателями и образовательные поездки. Фото: Pixabay.com



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