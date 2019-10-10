В Обнинске судили 28-летнего извращенца

10.10.2019 18:03 148

В апреле в Обнинске три школьницы стали жертвами 28-летнего эксгибициониста.

Следствие установило, что молодой человек приметил девочек, когда ехал по улице Гурьянова на скутере.

Мужчина обогнал школьниц и встал у обочины, а когда жертвы поравнялись с ним, обнажил и стал демонстрировать половой орган.

Обвиняемый осознавал, что девочки моложе 16 лет.

Обнинский городской суд признал гражданина виновным в совершении развратных действий без применения насилия, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 10 октября.

Ближайшие три года извращенец проведет в колонии строгого режима.

Фото: Pixabay.com.