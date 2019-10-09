Во время пробежки полицейский скрутил преступников

09.10.2019 15:17 595

Калужский полицейский Алексей Кувшинов начал свой выходной день с традиционной пробежки, сообщает пресс-служба областного МВД. И тут заприметил двух молодых людей, которые переносили около забора предметы, похожие на аккумуляторы от грузовых машин, и складывали их в траву. Похитители заметили стража правопорядка, бросили свои трофеи и попытались скрыться, но спортивная подготовка полицейского помогла ему скрутить одного из злоумышленников.

Он оказывал сопротивление, а после и вовсе предложил отпустить его за вознаграждение.

В общей сложности молодым людям удалось похитить порядка трех аккумуляторов стоимостью 30 тысяч рублей.

Теперь парочке придется ответить за кражу.

Фото: УМВД России по Калужской области.