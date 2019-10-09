Прокуроры ищут тех, кто отравил почву в Полотняном заводе

09.10.2019 13:39 87

По результатам исследований проб земли установлены факты загрязнения почвы химически опасными веществами, при этом общая сумма ущерба составила более 390 тысяч рублей.

Прокуратура Дзержинского района провела проверку после обращения граждан о загрязнении почвы нефтепродуктами в поселке Полотняный завод, сообщила пресс-служба ведомства.

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