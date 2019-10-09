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Прокуроры ищут тех, кто отравил почву в Полотняном заводе

09.10.2019 13:39 2 87
Прокуроры ищут тех, кто отравил почву в Полотняном заводе

Прокуратура Дзержинского района провела проверку после обращения граждан о загрязнении почвы нефтепродуктами в поселке Полотняный завод, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам исследований проб земли установлены факты загрязнения почвы химически опасными веществами, при этом общая сумма ущерба составила более 390 тысяч рублей.

Чтобы установить виновных, возбуждены уголовные дела. Ход предварительного расследования взят на контроль прокуратурой.

Фото: pxhere.com.


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