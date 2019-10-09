Женщина доверилась незнакомцу и перевела ему 65 тысяч

09.10.2019 11:20 276

Жительница Обнинска обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил псевдоработник банка, сообщает пресс-служба регионального МВД 9 октября.

Мужчина сообщил, что карта клиента подверглась нападкам неизвестных лиц, котоыре попытались списать ее деньги. После чего он предложил свою помощь в сохранении накоплений. Находясь у банковского терминала, женщина выполнила все, что посоветовал ей незнакомец, а позже поняла, что лишилась 65 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», поиски незнакмоца продолжаются.

Фото: pxhere.com.