Женщина доверилась незнакомцу и перевела ему 65 тысяч

Жительница Обнинска обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил псевдоработник банка, сообщает пресс-служба регионального МВД 9 октября.
Мужчина сообщил, что карта клиента подверглась нападкам неизвестных лиц, котоыре попытались списать ее деньги. После чего он предложил свою помощь в сохранении накоплений. Находясь у банковского терминала, женщина выполнила все, что посоветовал ей незнакомец, а позже поняла, что лишилась 65 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», поиски незнакмоца продолжаются.
Фото: pxhere.com.
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