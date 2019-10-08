Калужские охранники с собаками стали лучшими в служебном многоборье

08.10.2019 19:55 115

На днях прошел чемпионат ФСИН по многоборью со служебными собаками.

Соревнования проводили в Суздали.

В профессиональных состязаниях приняли участие 64 команды со всей России.

Команда Калужской области заняла первое место в общекомандном зачете в группе с численностью сотрудников до 3000, сообщила пресс-служба ведомства.

Также наши кинологи и их собаки стали лучшими по «Розыскному профилю» и в «Поиске и обнаружении наркотических средств».

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.