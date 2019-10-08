По стопам Путина: обнинские дзюдоисты зажгли в Москве

08.10.2019 14:45 109

На прошлой неделе в Москве состоялся VI турнир по дзюдо «Осенний Кубок». В соревнованиях приняли участие более 300 юных спортсменов из России и Казахстана. Юные воспитанники обнинской спортшколы «Держава» заняли призовые места: 1 место - Майструк Дмитрий 2 место - Пантюхина Екатерина 3 Место - Дацкевич Тимофей Подготовили наших спортсменов тренеры Волков Сергей Владимирович и Малинкин Александр Федорович, сообщил на своем сайте спортклуб в понедельник, 7 октября. Фото: СШОР «Держава».



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