В Бабынинском районе сгорел гараж

07.10.2019 09:37 116

Сообщение о пожаре в Бабынинском районе поступило 6 октября в 19 часов 32 минуты, сообщает пресс-служба областного МВД. В деревне Газопровод на улице Новой сгорел гараж. Пострадавших нет, справиться с огнем смогли 7 человек и 2 машины. В причинах пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей