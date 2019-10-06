Пропавшего в лесу мужчину нашли слишком поздно

06.10.2019 21:24 325

74-летний пенсионер, которого три дня искали в лесу в Кировском районе, найден погибшим.

Об этом сообщили в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт». В поисках мужчины были задействованы десятки добровольцев из Калуги, сотрудники МЧС и полиции, лесничий.

Обнаружить тело мужчины смогли на третьи сутки поисков с воздуха с помощью квадрокоптера.

Поиски велись в режиме 24/7, но известно, что у пенсионера-доктора физико-математических наук, научного сотрудника института химической физики им. Н. Н. Семенова РАН., было слабое сердце.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт»